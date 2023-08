Deux civils israéliens tués dans une fusillade en Cisjordanie occupée

L'attaque "a été perpétrée contre un certain nombre de civils israéliens dans le secteur du village de Huwara", a déclaré l'armée dans un communiqué, ajoutant que deux civils ont été tués dans la fusillade.

L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté que l'armée avait fermé les principales entrées de Naplouse, grande ville palestinienne du nord de la Cisjordanie et que les soldats forçaient les commerces à fermer pendant qu'ils recherchaient les auteurs présumés de l'attaque.

Abdelatif al-Qanou, un porte-parole du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza mais aussi actif en Cisjordanie a salué cette opération qui est selon lui "le résultat de la promesse constante de la résistance de défendre notre peuple et de répondre aux crimes de l'occupation".

Toutefois, le Hamas n'a pas formellement revendiqué l'attaque.

Depuis début 2023, la Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, a été le théâtre d'une série d'attaques menées par des Palestiniens contre des cibles israéliennes, ainsi que de violences commises par des colons israéliens à l'encontre des Palestiniens, en particulier dans le village de Huwara située au sud de Naplouse.

Fin février, après la mort de deux colons israéliens dans le secteur de Huwara, des dizaines d'autres colons avaient déferlé sur ce village et incendié de nombreux bâtiments et véhicules, provoquant une vague d'indignation, localement et internationalement.

Au moins 218 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 30 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles.

Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.