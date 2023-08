Euro de hockey - Charlotte Englebert "satisfaite de la montée en puissance" des Red Panthers

Les Belges ont largement assumé leur rang pour leur entrée dans la compétition. Bien qu'elles aient été dominantes tout au long du match, les dix premières minutes ont été quelque peu brouillonnes.

"Un premier match de poule, c'est toujours compliqué. Il y avait un peu de stress au début", reconnaît Charlotte Englebert. "Mais à la fin, on s'est bien relâchées" en inscrivant quatre buts dans le dernier quart-temps, positive-t-elle immédiatement.

"On est pas encore au maximum de notre niveau, il y a des détails à régler, mais on est montées en puissance et c'est le plus important", souligne la double buteuse du jour. "Face à l'Italie, qui défend avec passion, cela aurait pu être un match piège. On peut donc être satisfaites du jeu proposé et d'avoir marqué six buts, d'autant que le goal average peut être très important. C'est un départ idéal"

Englebert, qui a signé cet été à Den Bosch, est impatiente d'en découdre dimanche avec son nouveau pays d'adoption. "On a confiance en notre jeu et notre niveau sera encore meilleur", prédit-elle.