Euro de volley dames - Les Yellow Tigers à l'heure de la confirmation face à la Slovénie

Pour son Euro à domicile, la Belgique n'a pas manqué son entrée en matière jeudi avec une victoire 3-0 contre la Hongrie, 36e nation mondiale et adversaire le plus abordable dans ce groupe A. Face aux Hongroises, Kris Vansnick a pu se reposer sur un collectif bien huilé avec trois joueuses à dix points ou plus: Britt Herbots (16), Céline Van Gestel (10) et Nathalie Lemmens (10).

Une prestation qui demandera confirmation face à la Slovénie, 23e nation mondiale qui devrait donner plus de fil à retordre à la Belgique malgré sa défaite 3 sets à 0 contre la Pologne vendredi lors de la première journée. Face à une nation qui participe au troisième Euro de son histoire après 2015 et 2019, les Tigers devront cependant améliorer certains points par rapport au match de jeudi. "Notre service devra être encore plus efficace. Nous aurons besoin de points directs pour contrer le jeu rapide des Slovènes. J'ai aussi noté quelques points que nous pouvons améliorer en attaque", avait confié Vansnick jeudi après la rencontre.

La Belgique partage la tête du groupe A avec la Serbie, tombeuse de l'Ukraine 3 sets à 0, et la Pologne. Les Yellow Tigers affronteront ensuite l'Ukraine lundi (20h00), la Pologne mardi (20h00) et la Serbie jeudi (20h00). Les quatre premières du groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. La Belgique croisera avec le groupe C composé de la Turquie, N.1 mondiale et grande favorite pour le titre, l'Allemagne, entraînée par Vital Heynen, la Suède, la Grèce, la Tchéquie et l'Azerbaïdjan.