Euro de volley dames - L'Ukraine se défait de la Hongrie dans le groupe des Yellow Tigers

Après un premier set à l'avantage des Ukrainiennes (25-17), la deuxième manche a été plus équilibrée et la Hongrie s'est offerte une balle de set à 23-24 mais l'Ukraine a aligné trois points de suite pour mener deux sets à zéro. Battue par la Belgique jeudi en ouverture du groupe A, la Hongrie n'est parvenue à inverser la tendance dans le troisième set, remporté facilement par l'Ukraine (25-17).

Svitlana Dorsman a inscrit 11 points côté ukrainien tandis qu'Anett Nemeth a été la joueuse hongroise la plus prolifique avec 19 points.

Après sa défaite 3-0 face à la Serbie vendredi, l'Ukraine empoche ses trois premiers points dans le tournoi et rejoint la Belgique, la Serbie et la Pologne, qui comptent tous un match de moins, en tête du groupe A en attendant le duel entre les Yellow Tigers et la Slovénie samedi à 20h00. La Hongrie est seule dernière avec deux défaites en autant de rencontres.

Les quatre premières du groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. La Belgique croisera avec le groupe C composé de la Turquie, N.1 mondiale et grande favorite pour le titre, l'Allemagne, entraînée par Vital Heynen, la Suède, la Grèce, la Tchéquie et l'Azerbaïdjan.