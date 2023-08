Global Chamions Tour - Wilm Vermeir 5e du Grand Prix à Valkenswaard avec Toulon

Wilm Vermeir était le seul Belge dans les dix combinaisons autorisées à disputer la deuxième phase de ce barême A 1m60.

La victoire est revenue à la Néerlandaise Sanne Thijssen avec Con Quidam devant l'Autrichien Max Kühner (Up Too Jacco Blue), 2e et le Britannique Ben Maher (Dallas Vegas Batilly), 3e qui complète le podium.

Côté belge encore, Pieter Devos (Mom's Toupie) et Abdel Saïd (Obama) ont terminé respectivement 21e et 24e.