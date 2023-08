Jupiler Pro League - Première victoire de Malines, qui inflige à l'Union sa première défaite de la saison

A Malines, Steven Defour a apporté un seul changement au onze battu par le RWDM: Sandy Walsh a poussé Belghali sur le banc. Alexander Blessin a reconduit l'équipe, qui a surclassé OH Louvain.

Malines a pris un départ enthousiaste mais l'Union a répliqué par Mathias Rasmussen dont la frappe est passée à côté (4e) et par Cameron Puertas, qui a envoyé le ballon sur Gaetan Coucke (5e). C'était au tour d'Anthony Moris de sortir du pied un tir de Rob Schoofs (8e). Après ce début électrique, le rythme a baissé parce que les deux équipes ont plus posé leur jeu. Avant la pause boissons prévue à cause de la chaleur (26e), Malines a manqué une opportunité à cause d'un Nikola Storm bien trop lent (24e). Au moment où les Unionistes semblaient prêts à prendre le contrôle de la rencontre, Schoofs a servi sur la droite Mrabiti, qui a inscrit son premier but (38e, 1-0). L'Union a vu un tir de Puertas s'écraser sur la transversale (45e+4).

Avec Gustaf Nilsson à la place de Rasmussen (46e), l'Union s'est montrée plus entreprenante à la reprise sans pour autant se créer de véritables occasions. Sur un contre, Storm s'est débarrassé de Christian Burgess avant de servir Hairemans (78e, 2-0). Monté au jeu (73e), Belghali a profité d'une passe en profondeur de Yonas Malede, lui aussi réserviste, pour amplifier le score (89e, 3-0). Ce qu'a aussi fait Bates de la tête sur corner (90e+5, 4-0).