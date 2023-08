La patineuse de shorttrack Alexandra Danneel arrête le sport de haut niveau

"Les six années où j'ai patiné à un haut niveau ont été formidables. Le moment est venu de prendre un peu de recul. "Je continue à patiner en mode tourisme", a avancé la patineuse avant d'expliquer que la combinaison travail, sport de haut niveau et voyages est devenue trop difficile et qu'elle a choisi de travailler comme coach de carrière. "L'employeur est flexible, mais bien sûr, pas à l'infini."

L'équipe nationale de shorttrack séjourne à Montréal depuis le 5 août. Le groupe du sélectionneur Ingmar van Riel s'y entraîne avec les meilleurs Canadiens jusqu'à la fin du mois d'octobre. Auparavant, la sélection, avec Danneel et d'autres, s'était rendue à Salt Lake City.

Après Hanne Desmet et Tineke den Dulk, Danneel était la troisième Belge dans cette discipline. Vivant à Zandvoorde, près d'Ostende, avec le meilleur shorttracker Rino Vanhooren, Danneel a commencé à pratiquer le shorttrack à l'âge de 16 ans à Bruges.