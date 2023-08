L'ancienne championne de Belgique Kim De Baat met un terme à sa carrière

"Après plus d'un an de lutte contre chaque revers, mon corps n'a probablement pas pu suivre mon esprit. Mon corps s'est fatigué et après de nombreux examens, nous avons découvert que je souffrais du syndrome de surentraînement", a précisé De Baat.

"Bien sûr, c'est avec beaucoup de peine dans mon cœur que je dois dire au revoir de cette façon, mais maintenant il est temps de se concentrer sur mon rétablissement et de voir ce que la vie m'apporte ensuite", a poursuivi De Baat, qui sera en action une lundi au critérium de 's Gravenwezel.

De Baat a remporté Dwars door de Westhoek (2012) au début de sa carrière, mais le titre de championne de Belgique sur route en 2022 est le point culminant de sa carrière. Après son sacre, elle a subi une fracture de la clavicule et de multiples fractures des côtes lors d'un camp d'entraînement. Elle a couru l'UAE Tour cette saison, entre autres, et le Baloise Ladies Tour le mois dernier.