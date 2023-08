Le conducteur d'un bus TEC agressé dans la nuit de vendredi à samedi à Oupeye

Dans la nuit de vendredi à samedi, entre 22h00 et 3h00 du matin, un rassemblement de bandes organisées a eu lieu aux abords du château d'Oupeye à la suite des événements qui avaient mené vendredi à la mort d'un jeune homme, tué par un tir policier dans le quartier. Une dizaine d'arrestations avaient été effectuées. "Je n'ai jamais vu ça à Oupeye, ce sont de véritables scènes de guérilla urbaine et d'émeutes auxquelles on a assisté", avait commenté le bourgmestre Serge Fillot plus tôt dans la journée.

Selon les premières informations, la victime, qui avait refusé d'obtempérer à l'injonction des agents des forces de l'ordre, alors qu'elle conduisait dangereusement son quad, avait foncé et roulé sur un policier alors que ce dernier avait tenté de le stopper. Son collègue avait alors sorti son arme et fait feu.