Mondiaux d'athlétisme - Le relais mixte 5e de la finale: "C'est une belle place même si on espère toujours mieux."

Jonathan Borlée a reconnu que sa course (chronométrée en 44.96) n'avait pas été idéale. "J'ai fait un gros effort pour dépasser le Tchèque au début, aux 300m je m'affaisse un peu et je perds mon appui. J'ai du mal à me remettre et je craque fort sur les 50 derniers mètres. Il n'y a pas de miracle en sport. Je n'ai pas beaucoup couru. J'ai manqué beaucoup d'entraînements. J'aurais aimé faire mieux. Aujourd'hui c'était compliqué, ce n'est pas sorti."

Robin Vanderbemden, parti à l'aveugle au couloir 9, a été chronométré en 45.83. Il voyait la bouteille à moitié pleine. "Cinquième, c'est magnifique. Il n'y a que quatre équipes au monde qui vont plus vite que nous. On a essayé d'aller plus vite que ce "matin" mais c'est compliqué avec la fatigue et en plus le couloir 9. On court toujours plus vite dans les autres couloirs."

Imke Vervaet, qui a couru en 51.42, a effectué une belle remontée après le rabattement en 8e position avouait être fatiguée. "Ce n'est pas une excuse. On espérait mieux après la 3e place de ce matin, mais la médaille était trop difficile (d'autant que les Pays-Bas qui étaient en tête à quelques mètres de l'arrivée quand Femke Bol a chuté n'a pas été classée, ndlr)".

Camille Laus (qui a signé un 51.62) se voulait aussi optimiste. "Cela reste positif. Ce n'est jamais facile de se hisser en finale puis on n'a pas fait de la figuration en finale. Cinquième c'est une belle place même si on espère toujours mieux. Je pense que ces deux courses vont nous aider pour les relais du week-end prochain. Deux courses c'est un bon entraînement et le meilleur entraînement reste la compétition".