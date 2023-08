Mondiaux d'athlétisme - Noor Vidts débute l'heptathlon avec une 5e place sur le 100m haies

La course a débuté plus d'une heure après l'horaire prévu, après qu'un orage s'est abattu sur la capitale hongroise et a perturbé le programme matinal. Partie dans la première des trois séries, Vidts a signé un temps de 13.33, son meilleur temps de la saison alors que sa meilleure performance se situe à 13.17. Un trio d'Américaines a été plus rapide, avec Talyah Brooks (12.78), Anna Hall (12.97) et Chari Hawkins (13.04), ainsi que la Française Esther Turpin (13.24), toutes dans la dernière série.

Ce résultat permet à Vidts d'empocher ses 1075 premiers points dans son total, à 83 points de Brooks. Elle poursuivra la compétition à partir de 12h47 selon l'horaire décalé par l'orage, avec le saut en hauteur.

Les pentathlètes auront ensuite un peu de répit avant d'affronter la session en soirée, avec le lancer du poids à partir de 19h05 puis le 200 mètres à 20h31. Noor Vidts s'élancera à nouveau dans la première série.

Aux Mondiaux 2022 tenus à Eugene aux États-Unis, la native de Vilvorde avait terminé à la 5e place. Nafi Thiam avait alors décroché l'or pour la 2e fois de sa carrière. La double championne du monde et double championne olympique ne se présente pas à Budapest cette anée, à cause d'une blessure au tendon d'Achille.