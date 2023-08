Mondiaux d'athlétisme - Verheyden se qualifie pour les demi-finales du 1500m: "Toujours placé ou je devais être"

Il a effectué une course tactique tout en contrôle toujours parmi les leaders, passant 3e aux 800m et même 2e à la cloche (100m). "Toute la course durant je me suis placé où je devais être et dans les 50 derniers mètres je savais que c'était dans la poche", a expliqué Verheyden rayonnant après cette qualification.

Pourtant tout aurait pu s'arrêter après 150m, "oui, un coureur m'a tapé dans le mollet, j'ai été déséquilibré, heureusement j'ai pu m'appuyer sur l'Américain (avec le bras) pour éviter la chute".

"Je ne sais pas si j'ai disputé la meilleure course de ma carrière, peut-être bien. Mais c'était en tout cas la plus chouette."

Interrogé sur ses ambitions en demi-finales, Ruben Verheyden est réaliste. "Nous sommes douze et il y a six places de finaliste. En principe elles sont réservées aux grands noms. Je suis réaliste je me donne 10% de chances d'entrer en finale". Mais il est certain qu'avec sa façon de courir le Lebbekois de 22 ans, les jouera à fond.

Les deux demi-finales se courront dimanche en fin d'après-midi (17h35).