MotoGP - Francesco Bagnaia partira en pole position en Autriche

Bagnaia signe là la 16e pole de sa carrière, la 5e en dix courses cette année, et s'élancera devant l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) et le Sud-Africain Brad Binder (KTM). La deuxième ligne sera occupée par l'Australien Jack Miller (KTM), l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) et l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46).

Bagnaia, qui caracole en tête du classement du championnat du monde avec 41 points d'avance sur l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), seulement 12e des qualifications, aura l'occasion d'augmenter son avance dès samedi après-midi lors du sprint.

L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), actuellement troisième du championnat et qui avait établi un nouveau record du tour sur la piste vallonnée du Red Bull Ring vendredi lors des essais qualificatifs, démarrera seulement en 7e position.