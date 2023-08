Tensions à Taiwan - Pékin lance des manoeuvres militaires autour de Taïwan

"Le commandement de la zone est de l'Armée populaire de libération chinoise a lancé samedi des patrouilles aériennes et maritimes conjointes et des exercices militaires de la marine et de l'armée de l'air autour de l'île de Taïwan" destinés à tester la capacité des navires et avions chinois "à prendre le contrôle des espaces aériens et maritimes", a écrit l'agence officielle Chine nouvelle en citant l'armée.