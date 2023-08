Tour du Danemark - Le contre-la-montre final et le général pour Mads Pedersen, Florian Vermeersch 5e

Parti vite, Pedersen établissait déjà le meilleur temps au premier point intermédiaire. Il a finalement bouclé le parcours en 17 minutes et 50 secondes, avec 24 secondes d'avance sur le Norvégien Sören Wærenskjold (Uno-X), deuxième et 34 secondes sur Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost), 3e.

Florian Vermeersch (Lotto Dstny) termine 9e à 1:00 de Pedersen. Il était deuxième au premier pointage intermédiaire à 17 secondes. Vermeersch, premier Belge au général, est classé 5e et Brent Van Moer (Lotto Dstny), 14e du chrono samedi à 1:06, est 7e au classement général final.

Au départ de cette dernière étape, Skjelmose, compatriote et équipier de Pedersen, portait le maillot bleu mais n'affichait que quatre secondes d'avance. Le champion du Danemark a finalement terminé cinquième du contre-la-montre avec 45 secondes de retard sur Pedersen. Il termine deuxième du général, devant Cort Nielsen, 3e à 1:14 du vainqueur.

Mads Pedersen, 27 ans, ajoute une 32e et 33e victoires à son palmarès après avoir été le plus rapide de l'épreuve chronométrée. Il succède au palmarès au Français Christophe Laporte, vainqueur l'an dernier et à Remco Evenepoel lauréat en 2021.