Un public chauffé à bloc accueille Billie Eilish lors de la seconde journée du Pukkelpop

Olly Alexander, hissant à plusieurs reprises le drapeau arc-en ciel, a déjà fait battre le coeur des festivaliers un peu plus vite lors d'un show spectaculaire, au cours duquel il a notamment entonné son hit principal, la reprise de 'It's a sin' des Pet Shop Boys.

Les fans de Years & Years ont ensuite cédé la place à ceux de Yungblud et du "rebelle pour la bonne cause", Dominic Harrison. Il y a entonné des morceaux de son dernier album 'Weird!' et des opus précédents. Avec entre autres '21st century Liability' et 'The Funeral' il a offert une séance cardio d'une bonne heure aux festivaliers.

Le passage de Yungblud cette année à Hasselt a attiré bien plus de plus monde que la vingtaine de fans britanniques qui étaient présents lors de sa première apparition il y a quatre ans au festival. Cette fois, la scène n'était pas assez grande pour Yungblud alors que le chanteur a plongé dans la foule lors du morceau 'Fleabag' et invité encore une poignée d'autre sur le podium lors de 'Lowlife'.

Mais c'est vers 23h00, après une heure d'attente, que les festivaliers ont accueilli la star de la soirée, l'Américaine Billie Eilish qui a galvanisé le public avec son hit 'Bad Guy'.