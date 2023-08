WTA Cincinnati - Pour son 2e match de la soirée, Elise Mertens sortie en demi-finales du double

Formant la deuxième paire tête de série de ce rendez-vous dans l'Ohio, Elise Mertens, 27 ans, 3e mondiale en double, et l'Australienne Storm Hunter, 29 ans, numéro 4 mondiale en double, ont été battues en effet par les Américaines Taylor Townsend, 27 ans, 7e mondiale en double et Alycia Parks (WTA 42), 22 ans, sur la marque de 6-4 et 6-2 en 1 heure et 15 minutes de jeu.

Deux heures plus tôt à peine, Mertens et Hunter avaient dû jouer leur quart de finale face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 110), 32 ans, et la Brésilienne Luisa Stefani, 26 ans, 16e mondiale en double, s'imposant 6-2 et 6-1 en moins d'une heure (59 minutes).

Elise Mertens et Storm Hunter ont été demi-finalistes à Montréal la semaine dernière et finaliste à Wimbledon. Elles ont remporté cette saison le tournoi WTA 1000 de Rome.

Elise Mertens compte, à titre personnel, 17 trophées WTA sur le circuit du double.

Mercredi, dans le tableau du simple, Elise Mertens, 29e mondiale, avait été éliminée au deuxième tour, battue en trois sets, 2-6, 6-4, 1-6 par la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 35).