Aleksandar Mitrovic suit Neymar à Al-Hilal

Plus tôt dans la semaine, Al-Hilal a également recruté Neymar et Bono, le gardien marocain du FC Séville. Auparavant, le club saoudien avait attiré l'attaquant brésilien Malcom (Zénith Saint-Pétersbourg), le milieu de terrain portugais Ruben Neves (Wolverhampton), le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly (Chelsea) et le milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome).