Arctic Race - La dernière étape pour le Français Champoussin, le victoire finale pour Stephen Williams

Pour sa deuxième victoire en carrière après un succès d'étape au Tour d'Espagne 2021, Champoussin, 25 ans, s'est montré le plus rapide du peloton devant le Norvégien Christian Odd Eiking (équipe nationale de Norvège), 2e et l'Italien Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan), 3e.

Côté belge, Kamiel Bonneu (Flanders - Baloise) a pris la 7e place devant Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), 8e.

Le Britannique Stephen Williams (Israel-Premier Tech) remporte cette 10e édition. Au classement général final, Dylan Teuns est classé 5e à 12 secondes et Kamiel Bonneu 9e à 19 secondes.

Stephen Williams, 27 ans, vainqueur de la 3e étape, ajoute une 5e victoire à son palmarès et succède au palmarès au Norvégien Andreas Leknessund vainqueur l'an dernier, et, notamment, à Ben Hermans lauréat en 2021 et Dylan Teuns en 2017.