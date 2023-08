Championnat du monde de motocross - Liam Everts gagne le GP des Pays-Bas en MX2 devant Lucas Coenen, Jago Geerts 4e

C'est la deuxième victoire en carrière en Grand Prix pour le fils de Stefan et petit-fils de Harry après son succès à Teutschenthal en juin au GP d'Allemagne.

Troisième de la première manche et deuxième de la seconde derrière Lucas Coenen (Husqvarna), Liam Everts, 19 ans, devance précisément Lucas Coenen, 2e, au classement général du Grand Prix. Le jeune pilote bruxellois, 16 ans, revenait à la compétition après avoir manqué le Grand Prix de Suède la semaine dernière en raison d'une commotion cérébrale. Il avait pris dix points aussi de plus en remportant la course qualificative samedi.

Jago Geerts (Yamaha) - 4e et 3e en manches - termine 4e, lui qui effectuait son retour aussi après avoir manqué les deux derniers Grands Prix en Finlande et en Suède à cause d'une fracture de la clavicule.

Au championnat du monde, l'Italien Andrea Adamo (KTM), 5e à Arnhem, reste en tête avec 705 points pour 633 à Liam Everts, 2e, et 603 à Jago Geerts 3e. Lucas Coenen fait une bonne opération en gagnant 2 places. Il est 5e avec 511 unités.

En MXGP, le Français Romain Febvre (Kawasaki) l'a emporté devant l'Espagnol Jorge Prado (GasGas) et le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha). Un seul Belge était au départ, Thomas Vermijl (GasGas) s'est classé 27e.

Au championnat du monde, Jorge Prado (821) conserve 92 points d'avance sur Romain Febvre (729).

Il reste trois rendez-vous à honorer en Turquie (3 septembre), en Italie (17 septembre) et en Grande-Bretagne (24 septembre). Un maximum de 60 points sont octroyés à chaque grand prix.