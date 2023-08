Coup d'Etat au Niger - Quelque 130 Belges et ayant droits rapatriés du Niger

Avec le soutien de la Défense, le SPF Affaires étrangères a envoyé un avion de transport A400M qui a effectué plusieurs vols aller-retour entre Niamey, la capitale du Niger, et Libreville, la capitale du Gabon, avant de repartir ensuite pour la Belgique. L'A400M est arrivé à l'aéroport militaire de Melsbroek durant la nuit de samedi à dimanche.

Cette opération de retour est saluée par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, qui se dit "très heureuse que la Défense ait pu une fois de plus mettre sa pierre à l'édifice dans cette opération de retour réussie".

Depuis le coup d'État militaire, survenu le 26 juillet dernier, quelque 240 Belges, citoyens européens et ayants droit ont été rapatriés au total. Une centaine de Belges et d'ayants droit ont pu quitter le Niger au début du mois, notamment via des vols français. Ces derniers jours, la Défense a effectué plusieurs autres vols avec un A400M belge. Outre les ressortissants belges, d'autres citoyens européens et ayants droit ont également été évacués de Niamey, la capitale nigérienne.