Egmont Cycling Race - Jasper De Buyst, vainqueur: "Cette course est faite sur mesure pour moi"

"Je savais que cela allait filer à toute allure dès le départ", a déclaré De Buyst. "Je m'y étais préparé. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois cette saison que la vitesse est très élevée dès le départ. Honnêtement, je trouve que c'est une très belle façon de courir. Cette épreuve est également quelque chose de très spécial pour moi vu que j'habite à peine à cinq kilomètres du départ, à Sint-Lievens -Houtem. De plus, cette course est faite sur mesure pour moi. Ce sont les routes sur lesquelles je m'entraîne."

"Je n'ai pas su tout de suite si j'avais gagné ou non. C'était une fin de course très spéciale. Nous sommes entrés dans la finale à dix. Puis, il y a eu cette attaque à quatre d'où Teunissen s'est échappé et à un kilomètre de l'arrivée, nous étions à nouveau dix. J'étais confiant dans mon sprint. Arjen Livyns a fait un travail fantastique. Une fois de plus, nous avons des raisons de nous réjouir avec l'équipe après la victoire de Victor Campenaerts à Overijse hier (samedi à la Course des Raisins)", a conclu De Buyst, qui avait terminé troisième de ses deux dernières courses, la Heusden Koerse mardi et la Course des Raisins.