Euro de hockey - "Le groupe a fait preuve d'une résilience exceptionnelle", salue le coach van den Heuvel

"Les débuts dans les grands tournois sont toujours difficiles. Nous n'étions pas si mal en première période, mais toutes les balles contestées étaient remportées par nos adversaires", relève le coach des Red Lions.

"À la pause, les sentiments étaient donc mitigés, mais l'atmosphère est restée calme", rapporte-t-il. "Avec mon adjoint Shane McLeod, nous avons simplement dit qu'il fallait plus de variation dans la construction, davantage garder la balle et être plus durs dans les duels."

Le message est visiblement bien passé, puisque moins de deux minutes après la reprise, la Belgique avait remonté son retard au score. "Le 3-3 nous a donné un tel coup de boost que nous avons par la suite pu continuer à grandir dans le match et déployer nos qualités", se félicite van den Heuvel.

"Remporter un premier match aussi difficile, face à une nation du top, qui nous a rendu la tâche très compliquée, c'est fantastique. La résilience du groupe a été exceptionnelle", a encore salué le technicien néerlandais.

Le coach a aussi particulièrement apprécié la prestation de ses trois nouveaux venus à ce niveau. "Ils ont été très bons. Onana a gagné beaucoup de balles et joué avec son flair habituel, Ghislain a apporté énormément et inscrit un beau but, et Van Dessel a été présent dans le milieu. C'est une première étape très prometteuse."

Les Red Lions disputeront leur deuxième match lundi soir face à l'Espagne. "Nous serons prêts et n'allons sûrement pas les sous-estimer, nous savons que cette une équipe qui a beaucoup de qualités."