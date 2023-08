Feux de forêt au Canada - Quelque 30.000 personnes évacuées, la ville de Kelowna particulièrement menacée

S'ajoutent à ces quelque 30.000 évacués 36.000 autres habitants ayant reçu l'ordre de se tenir prêts à une éventuelle évacuation, a précisé Bowinn Ma, responsable des situations d'urgence de la province.

La province est sous le régime de l'état d'urgence pour permettre de prendre des mesures extraordinaires pour lutter contre les incendies. Des avis de restrictions de déplacement dans les régions touchées sont aussi émis dans ce vaste territoire au sud-ouest du Canada, bordant la frontière avec les USA.

Les voyages non essentiels sont désormais interdits dans plusieurs secteurs notamment pour libérer les routes et les hôtels afin de pouvoir accueillir les évacués des feux, rapporte Radio Canada.

La ville de Kelowna et ses environs, qui comptent environ 130.000 habitants, sont particulièrement menacés. Des centaines de pompiers y sont déployés pour tenter de protéger les habitations et infrastructures.

Plusieurs milliers de résidents ont déjà dû évacuer leur propriété et bien d'autres étaient aussi concernés par des alertes d'évacuation. Les autorités demandent de limiter la consommation d'eau et recommandent de la bouillir avant de la boire car la qualité de l'eau potable ne peut plus être assurée.

Selon un récent décompte, il y a 380 feux de forêt actifs en Colombie-Britannique dont 160 non maîtrisés. Une quinzaine ont été répertoriés au cours de la dernière journée seule.

Les incendies émettent aussi des dégagements de fumée conséquents qui dégradent la qualité de l'air dans de nombreuses régions de la province.