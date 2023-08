Jupiler Pro League - Le Club Bruges cartonne contre le RWDM et rejoint La Gantoise en tête

Victime de problèmes intestinaux, Hans Vanaken a débuté la rencontre sur le banc. Chez les Bruxellois, Sada Diallo a remplacé Jonathan Heris, blessé à l'entraînement. Pour pallier l'absence de son capitaine, Ronny Deila a titularisé Musa et a décalé Zinckernagel en 10. Ce plan a fonctionné puisque l'ailier norvégien, 18 ans, a envoyé le ballon sur la transversale (6e). Par contre, Zinckernagel a concrétisé la supériorité brugeoise en surgissant sur un centre de Maxim De Cuyper (15e, 1-0). Le RWDM est directement sorti de sa zone grâce à Alexis de Sart, qui s'est échappé avec le ballon avant de servir Sanchez (17e, 1-1). Mais Nusa, qui a fait parler sa vitesse, a trouve Skov Olsen seul au second poteau (19e, 2-1). Les Brugeois ont conservé leur avantage grâce à Simon Mignolet, qui a dévié un ballon de Mickaël Biron (45e+1).

A la pause, Cláudio Caçapa est passé à une défense à quatre. Cette option tactique n'a pas empêché Kyriani Sabbe de filer sur la gauche avant de servir Thiago, (52e, 3-1). Les Brugeois étaient efficaces: Skov Olsen a profité d'une erreur de Théo Defourny (63e, 4-1), Nusa a bien suivi sur un tir de Raphael Onyedika renvoyé par le poteau (74e) et Buchanan a été plus prompt que les defénseurs adverses (78e, 6-1). Pour couronner le tout, Abner a dévié dans son but un centre de Sabbe (90e+2, 7-1).