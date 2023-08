Le ring est de Bruxelles sera rouvert à la circulation vers 20h00

Les travaux de réasphaltage qui ont nécessité la fermeture du ring de Bruxelles (R0) à la circulation durant ce week-end se sont déroulés sans problème et se termineront avec un peu d'avance. Alors que la réouverture à la circulation était prévue au plus tard lundi à 04h00 du matin, le ring sera rouvert aujourd'hui/dimanche, à partir de 20h00. Les accès entre les échangeurs de Genappe et Groenendael seront progressivement rouverts jusqu'à 22h00.

"La météo favorable a permis aux équipes de réaliser les travaux prévus à une cadence élevée. Le marquage est à présent terminé, les opérations de nettoyage sont en cours et il faudra ensuite enlever la signalisation pour rouvrir progressivement le ring vers Bruxlles", confirmait vers 15h30 la porte-parole de la Sofico, Héloïse Winandy.