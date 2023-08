L'Espagne frappée dimanche par sa dernière vague de chaleur de l'été

Les températures ont grimpé dans la majeure partie de la péninsule ibérique dimanche, dépassant même les 40 degrés dans les régions de la Catalogne et de l'Aragon, situées dans le Nord-Est de l'Espagne, a déclaré l'agence météorologique AEMET.

Les prévisionnistes ont indiqué que ce dernier épisode de chaleur était dû à un fort ensoleillement juste au-dessus d'une masse d'air chaud, et que cette vague de chaleur avait affecté en particulier le Nord-Est et les bassins des principaux fleuves du pays. A Madrid, les températures ont avoisiné les 38 degrés.

La vague de chaleur devrait durer jusqu'à jeudi, avec un pic des températures atteint lundi ou mardi.

Depuis mardi, des centaines de pompiers combattent par ailleurs un brasier sur l'île touristique de Tenerife, dans l'archipel espagnol des Canaries, qui a déjà contraint plus de 12.000 personnes à fuir leur foyer. L'incendie s'est déclaré après que l'archipel, situé au large des côtes Ouest de l'Afrique, a été frappé par une vague de chaleur qui a asséché de nombreuses parties de l'île.

Depuis le début de l'année en cours, l'Espagne a comptabilisé 340 incendies qui ont ravagé près de 76.000 hectares, selon les chiffres de l'Effis.

Selon les experts, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés en raison du réchauffement de la planète. Les canicules risquent ainsi d'être plus fréquentes et plus intenses, et leur impact plus étendu.