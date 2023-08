Mondiaux d'athlétisme - Alexander Doom, 3e Belge sous les 45 secondes: "Je ne m'attendais pas à courir aussi vite"

"Passer sous les 45 c'est spécial. Etre désormais derrière Jonathan et Kevin c'est encore plus spécial. Le niveau en Belgique est si haut."

Le top 3 ou un des six meilleurs chronos des non placées en ordre utile ouvraient les portes des demi-finales mardi soir (21h00).

"Je m'attendais à signer un bon temps, mais pas aussi rapide" a reconnu le Roularien de 26 ans. "Je suis super content. Tout était réuni. Une bonne préparation, une bonne piste, une super température, une concurrence forte. L'idée était de partir un peu plus vite que d'habitude. L'Allemand (Sanders, placé au 6 juste devant lui) était un parfait point de repère dans les deux cents premiers mètres. Je suis très heureux que cela a réussi."

"Il va falloir maintenant être le plus frais possible pour les demi-finales et je ne vais me plaindre de ce jour de repos supplémentaire".

Cerise sur le gâteau, en passant sous 45.00 il a rempli le critère de qualification directe pour les Jeux Olympiques de Paris, et est le premier Belge à réussir celui-ci dans le 400m individuel masculin.