Mondiaux d'athlétisme - Alexander Doom, sous le minima olympique, et Dylan Borlée en demi-finales du 400m

Alexander Doom s'est classé 2e de sa série avec un nouveau record personnel, qui lui permet également de passer sous la limite olympique pour les Jeux de Paris 2024 fixée à 45 secondes. Dylan Borlée s'est quant à lui qualifié au temps. Les trois premiers de chaque série et les six meilleurs temps ensuite étaient qualifiés.

Dans la dernière des six séries, Alexander Doom, 26 ans, a pulvérisé son record personnel (45.28) en signant un chrono de 44.92, devant le 3e meilleur performeur belge de l'histoire derrière Jonathan (44.43) et Kevin Borlée (44.56). Doom a ainsi terminé 2e de sa série, parmi les trois qualifiés, et validé son ticket pour les JO 2024.

L'issue de sa course a également scellé la qualification pour les demi-finales de Dylan Borlée, 30 ans. Aligné dans la troisième série, celui-ci a couru la distance en 45.24, terminant à la 4e place. Son chrono, à 15/100e de son record personnel, s'est avéré suffisant pour accrocher la dernière place pour les demi-finales.

Les deux Belgian Tornados, Alexander Doom avec le 15e chrono et Dylan Borlée avec le 24e temps, s'aligneront sur les demi-finales mardi (21h00). La finale aura lieu jeudi soir (21h35). Le relais 4x400 débutera avec les séries samedi prochain, tandis que la finale se déroulera le lendemain.