Mondiaux d'athlétisme - Dylan Borlée, après sa qualification en demie: "Je sens qu'il y a quelque chose à faire"

"J'aurais été déçu de ne pas passer avec ce chrono (45.24). C'était plus stressant après (la course) qu'avant. Je suis très heureux. Je me sens vraiment bien. Je dois encore régler ma fin de course. Mais je sens qu'il y a quelque chose à faire. J'essaie d'aller vers la course parfaite. C'est qu'il va falloir faire mardi (en demi-finales)".

"Cette qualification (qui confirme celle de l'an dernier) veut dire beaucoup pour moi personnellement. Ce sont mes sixièmes championnats du monde. J'ai toujours été présent pour y performer."

Le couloir 9 lui avait été initialement attribué. Après un nouveau tirage, le cadet de la fratrie s'est retrouvé dans le plus favorable 6e couloir. "Il y aurait eu un déséquilibre dans les têtes de série lors du premier tirage et ils en ont effectué un autre. Au final, tant mieux" s'est réjoui Dylan Borlée.

Malgré la "perte" de son statut de N.1 belge de la saison désormais détenu par Alexander Doom (44.92), Dylan Borlée était positif.

"Je suis très content qu'Alex passe aussi. On a une belle rivalité sportive. Pas besoin qu'il fasse 44 pour avoir envie de le faire aussi. Mais c'est un boost. J'spère pouvoir le rejoindre c'est sûr."

Les demi-finales se courront mardi soir (21h00).