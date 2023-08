Mondiaux d'athlétisme - Helena Ponette, éliminée en séries, a atteint son objectif de battre son record personnel

Elle s'est classée 6e de la cinquième des six séries. Il lui fallait prendre une des trois premières places afin de rejoindre le top 24 (demi-finales), ou réaliser un des six meilleurs chronos des non qualifiées à la place.

L'Ostendaise de 23 ans a toutefois signé un nouveau record personnel en 51.52 secondes (à 7/100e du chrono de Kim Gevaert en 2005, 2e performeuse belge de l'histoire derrière Cynthia Bolingo). Son précédent PB (personnal best) 51.71 ne datait que du 15 juillet à Heusden. Elle a réussi le 27e chrono de la matinée.

A l'inverse de Bolingo, placée au couloir intérieur (N.2), Ponette a dû courir à l'extérieur (N.9). Cette course "en aveugle" l'a obligée à partir vite au point d'entrer en tête dans la ligne droite finale.

`"Je savais que devait finir parmi les trois premières. A l'entraînement mon chrono sur 300 mètres m'avait confortée dans l'idée de partir plus vite que d'habitude. Rétrospectivement, j'ai payé cela à la fin. J'ai senti les autres remonter. C'était difficile sur la fin. Mais j'ai quand même réalisé mon record personnel ici l'objectif que je m'étais fixé."

Membre à part entière des Belgian Cheetahs, Helena Ponette attend le relais samedi "avec plus de confiance que dans les championnats précédents", même si elle y éprouve plus de stress qu'en individuel. "En couloir, on a plus de maîtrise, alors que tout peut arriver en relais".