Mondiaux d'athlétisme - Le relais mixte 5e en finale, Noor Vidts 6e après le premier jour de l'heptathlon samedi

La première finale belge de la 19e édition des Mondiaux d'athlétisme samedi à Budapest a vu le relais mixte belge du 4x400m prendre la 5e place. Robin Vanderbemden, Imke Vervaet, Jonathan Borlée (qui a remplacé Florent Mabille qui avait couru en séries) et Camille Laus ont bouclé la course en 3:13.83, deux secondes moins vite que pour se hisser en finale (3:11.81). La victoire est revenue aux Etats-Unis, qui ont établi un nouveau record du monde (3:08.80) devant la Grande-Bretagne, la République tchèque et la France. L'an dernier au Mondial d'Eugene, le mixte belge avait été sorti en séries avec le 10e temps.