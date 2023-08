Mondiaux d'athlétisme - L'Espagnole Maria Pérez remporte le 20 km marche chez les dames

En 1h26:51, l'athlète de 27 ans a devancé l'Australienne Jemima Montag de 25 secondes et l'Italienne Antonella Palmisano, qui a glissé et chuté pendant la course.

Sous un soleil de plomb, la recordwoman du monde du 35 km marche (2h37:15 en mai), 4e des Jeux Olympiques de Tokyo, s'est échappée du peloton de tête au 16e kilomètre, et n'a pas été revue par ses concurrentes. Elle devient la première Espagnole à remporter l'or aux Mondiaux sur le 20 km marche.