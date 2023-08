Mondiaux de voile - William De Smet, qualifié pour Paris en ILCA 7: "Un rêve qui se réalise"

En enlevant la France, qualifiée d'office, et 3 autres pays ayant classé deux concurrents devant lui, la Belgique termine même à la 11e place de ce top-16 des meilleures nations qualifiées pour Paris 2024. "J'étais très nerveux ce matin en me réveillant", a réagi De Smet après sa qualification. "Mais c'est tout près d'ici, sur cette mer du Nord, que j'ai appris à naviguer. J'ai donc utilisé cette connaissance du passé et cela a marché aujourd'hui (samedi, ndlr)", a poursuivi le Flandrien, qui n'a toutefois pu concourir dans la course aux médailles de dimanche, réservée au top 10.

"Cela fait 10 ans que je suis monté pour la première fois dans un Laser standard (l'ancienne appellation de l'ILCA 7, ndlr). Depuis lors j'étais à la poursuite de ce rêve olympique. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à réaliser ce rêve que j'attendais depuis si longtemps", a conclu tout sourire De Smet, qui rejoint ainsi pour Paris son homologue de la classe Dinghy Emma Plasschaert (ILCA 6) et le duo composé d'Isaura Maenhaut et Anouk Geurts, 4e de la classe 49er FX.