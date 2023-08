Test event Paris 2024 - Les triathlètes belges à la 3e place de l'épreuve test de relais mixte privée de nage

Arnaud Mengal, Jolien Vermeylen, Jelle Geens et Claire Michel composaient l'équipe belge. Laura Lindemann a soufflé la victoire au sprint à la Britannique Beth Potter, vainqueur de la course féminine jeudi. La France échoue au pied du podium derrière la Belgique.

Les Français ont mené la majeure partie de ce format remanié à 1,35 km de course à pied, 5,8 km de vélo et 1,8 km de course à pied, excepté pour le premier relayeur qui a commencé par 900 mètres à pied pour que le départ de l'épreuve soit donné du pont Alexandre III.

À moins d'un an de l'échéance olympique, il s'agit de la troisième épreuve test troublée par la qualité de l'eau du fleuve en deux semaines: en début de mois, celle de natation en eau libre avait été annulée et samedi les épreuves test de para-triathlon ont déjà été réduites à un format duathlon.