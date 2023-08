Tour d'Espagne - Jumbo-Visma avec Kuss, Kelderman et Valter pour épauler Jonas Vingegaard et Primoz Roglic

Pour épauler les favoris au classement général, Jumbo-Visma a réitéré sa confiance en un trio qui a fait ses preuves sur le Tour de France: l'Américain Sepp Kuss (qui a également couru le Tour d'Italie) et les Néerlandais Dylan Van Baarle et Wilco Kelderman. S'aligneront également aux côtés de Roglic et Vingegaard le Hongrois Attila Valter, champion national en ligne et en contre-la-montre, ainsi que le Slovène Jan Tratnik et le Néerlandais Robert Gesink.

Après les triomphes de Roglic au Giro et de Vingegaard au Tour, l'équipe veut réussir le triplé. "C'est un objectif ambitieux pour lequel nous pouvons aligner une équipe très versatile et forte de huit hommes en Espagne", a affirmé le directeur sportif Marc Reef."

Les deux vainqueurs des deux Grands Tours de la saison seront les figures de proue de Jumbo-Visma. "Vingegaard et Roglic débuteront la course tous les deux comme leaders. Roglic a eu une excellente préparation avec du repos avec le Giro et un entraînement en altitude suivi par le Tour de Burgos (qu'il a remporté samedi, ndlr.). Vingegaard a fait une pause après avoir remporté le Tour mais a repris l'entraînement ensuite, et les signes que nous avons reçus de sa part sont positifs."

Marc Reef n'a pas voulu créer de hiérarchie. "Le grand objectif est que l'un d'eux atteigne Madrid en rouge", a-t-il conclu. La Vuelta débutera samedi à Barcelone. Le tenant du titre, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) sera l'un des principaux adversaires de la paire dans la lutte pour le classement général.