Une femme de Grez-Doiceau décède dans un accident de cheval

La victime se trouvait avec son fils de 9 ans et son cheval sur un chemin de campagne de Meldert quand l'accident s'est produit, vers 15h30. La trentenaire et son cheval sont tombés d'un pont surplombant une petite rivière, et le cheval a écrasé la mère de famille. Les circonstances de la chute ne sont pas encore claires.