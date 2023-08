WTA Cincinnati - Coco Gauff bat Karolina Muchova pour remporter son troisième tournoi de la saison

Coco Gauff a remporté le tournoi de tennis WTA 100 de Cincinnati, joué sur surface dure et doté de 2.788.468 dollars, dimanche aux États-Unis. En finale, l'Américaine, 7e mondiale et tête de série N.7, l'a emporté en deux sets 6-3, 6-4 contre la Tchèque Karolina Muchova, 17e mondiale, en 1 heure et 56 minutes.