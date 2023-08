Au moins trois louveteaux en bonne santé dans le Limbourg

Welkom Wolf dispose désormais de photos et de vidéos d'au moins trois, voire quatre ou cinq louveteaux, installés dans le Limbourg. "Les louveteaux ont maintenant quatre mois et ont déjà la taille d'un berger allemand, mais mentalement, ce sont encore des chiots : très naïfs, incapables de chasser seuls et totalement dépendants de leur mère, la louve Noëlla, pour se nourrir", explique l'expert de Welkom Wolf, Jan Loos.

D'ailleurs, l'association s'attend à quelques "événements surprenants" cette année, tels que des louveteaux inexpérimentés cherchant à entrer en contact avec des chiens, des chevaux et même des humains, ou des louveteaux se retrouvant piégés dans des zones bâties. "Mais les loups, et surtout les louveteaux de cet âge, sont totalement inoffensifs pour l'homme", souligne l'organisation à but non lucratif.

Toute personne qui aperçoit un loup peut toujours le signaler à l'adresse www.welkomwolf.be ou au numéro +32(0)495 32 53 30.