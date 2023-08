Conflit israélo-palestinien - Au moins 18 blessés dans une confrontation à la frontière entre Israël et la bande de Gaza

Plusieurs centaines de Palestiniens s'étaient rassemblés à la frontière à l'appel de groupes militants, dont le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza. Selon des sources palestiniennes, ils voulaient manifester leur soutien aux prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes et protester contre les visites israéliennes sur le mont du Temple, un site sacré pour les communautés tant juive que musulmane et qui se situe à Jérusalem Est, secteur palestinien occupé et annexé par Israël.

L'armée israélienne affirme quant à elle que certains manifestants ont jeté des engins explosifs et des pierres sur les soldats hébreux stationnés à la frontière, et que d'autres ont tenté de franchir les barrières de sécurité. Les soldats ont alors répliqué en tirant à balles réelles.

Selon des sources palestiniennes, il s'agit de la première confrontation de ce type depuis environ deux ans à la frontière avec la bande de Gaza, langue de terre de 362 km² où vivent plus de deux millions de personnes dans des conditions particulièrement difficiles d'après les Nations unies.