Hadja Lahbib en route vers le Caucase sur fond de vives tensions entre Erevan et Bakou

La région connaît de vives tensions depuis l'automne 2020, quand l'Azerbaïdjan a repris à l'Arménie, après six semaines de conflit, le contrôle du Haut-Karabakh (Nagorny Karabakh), région située en territoire azéri et peuplée très majoritairement d'Arméniens. Les préoccupations de la communauté internationale se portent actuellement sur le corridor de Latchine reliant l'enclave à l'Arménie et dont Bakou bloque l'accès depuis décembre au nom de motifs sécuritaires.

Le 21 juillet, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a estimé qu'une nouvelle guerre de son pays avec l'Azerbaïdjan était "très probable", accusant Bakou de mener un "génocide" des Arméniens dans l'enclave.

Mercredi dernier, le Conseil de sécurité des Nations unies s'est réuni pour aborder la situation à la demande l'Arménie. Le blocus imposé par l'Azerbaïdjan a provoqué une détérioration de la situation humanitaire dans le Haut-Karabakh. La famine guette les 120.000 habitants de cette région, selon Erevan et plusieurs ONG.

La France, les États-Unis et l'Union européenne ont appelé les autorités azéries à mettre un terme au blocus, de même que la Russie censée surveiller le respect de l'accord de cessez-le-feu négocié en 2020. La Belgique s'inscrit dans la ligne européenne. Le 12 août, Mme Lahbib s'est entretenue avec son homologue arménien, Ararat Mirzoyan. "Il est urgent de lever le blocus pour des questions humanitaires", a-t-elle déclaré sur le réseau X (ex-Twitter).

La cheffe de la diplomatie belge rencontrera mardi M. Mirzoyan et devrait s'entretenir le surlendemain avec le ministre azéri des Affaires étrangères, Jehyun Bayramov. Son cabinet n'a pas souhaité donner de précisions sur le contenu des discussions.