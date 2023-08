Invasion de l'Ukraine - Les lycéens russes pourront se former au pilotage de drones de combat

Ils auront aussi la possibilité de "mener des actions concrètes de pilotage de drones", ainsi que d'apprendre les façons de parer les "drones de l'adversaire".

Les classes concernées par ces cours correspondent à la tranche d'âge 15-17 ans, dans le cadre de la "formation militaire initiale".

Cette formation, qui existait à l'époque soviétique avant de tomber en désuétude, a été relancée pour la rentrée de l'année scolaire 2023-2024. Elle prévoit notamment une familiarisation avec des armes de guerre telles que le fusil d'assaut Kalachnikov et compte au moins 140 heures de cursus.

"L'introduction d'une telle matière dans les écoles permettra de préparer systématiquement les citoyens à une éventuelle confrontation avec l'ennemi", avait justifié en novembre 2022 le parlementaire Sergueï Mironov, à l'origine de l'initiative.

Les drones sont massivement utilisés dans le conflit en Ukraine par les deux camps et le territoire russe est quasi quotidiennement visé par des attaques de ce type.

Depuis le début du conflit, plusieurs innovations destinées à inculquer le patriotisme et portant un discours anti-occidental ont été introduites dans les écoles russes.

La semaine scolaire commence ainsi avec l'hymne national et une cérémonie de lever du drapeau et des "discussions sur ce qui est important" ont été introduites, notamment pour évoquer les hostilités en Ukraine et justifier l'offensive russe contre son voisin.