Kungs, Christophe Willem et Mosimann têtes d'affiche des Fêtes de Wallonie à Namur

Valentin Brunel, mieux connu sous le nom de Kungs, se produira le jeudi 14 septembre sur la place d'Armes, au même titre que le DJ et producteur belge Alex Germys. Le vendredi, ce sont notamment Daddy K et le groupe Mister Cover qui reprendront le flambeau, toujours sur la place Saint-Aubain, où sera installée la scène principale de cette édition des "Wallos", qui célèbrent cette année leurs 100 ans dans la capitale wallonne. Enfin, le samedi, ce sera au tour de Christophe Willem et Mosimann de monter sur scène.

La programmation musicale, gérée aussi en partie par les Comités de quartiers namurois, est complétée par des artistes et collectifs tels que Romain Kuntz, Choeur de Rocker, Doowy, Julien Granel, Hirondelles, Cover Mania, Vincent Antoine, Trilogy, Les Copains d'abord ou encore Bervely Pils. Toutes les informations sont dès à présent disponibles sur www.fetesdewallonie.be.