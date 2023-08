Le Népal veut rendre l'ascension de l'Everest plus chère

Le conseil des ministres doit encore approuver la proposition sur la table. En cas de feu vert, la hausse serait effective en 2025.

Le Mont Everest se situe à la frontière entre le Népal et la Chine, mais le prix de l'ascension est un peu plus élevé du côté chinois. Selon l'"Himalayan Database", près de 11.500 ascensions ont eu lieu depuis 1953, et l'intérêt pour le sommet du monde ne fait que croître d'année en année.

La dernière fois que les prix ont été adaptés côté népalais, c'était en 2015.