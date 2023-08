Les Belges à l'étranger - Everton dénonce le racisme en ligne à l'encontre d'Amadou Onana

"Everton condamne fermement toute forme de remarques racistes et discriminatoires à l'encontre de ses joueurs", peut-on lire dans le communiqué publié par le club anglais sur les réseaux sociaux. "Le club est bien conscient qu'Amadou Onana a été la cible de messages racistes. De tels propos sont déplorables et ne doivent pas être tolérés. Le club mène une enquête pour identifier les auteurs et soutiendra la police dans son enquête."

"Nous devrions tous adopter une attitude de tolérance zéro en signalant de tels comportements sur les médias sociaux et aux autorités. Le racisme n'a pas sa place sur Internet, dans nos stades ou dans nos communautés", a conclu le club de Premier League.

Everton s'est incliné 4-0 dimanche face à Aston Villa, l'équipe de Youri Tielemans et Leander Dendoncker. Onana a joué 90 minutes dans le camp des Toffees.