Météo - Un début de semaine illuminé d'un soleil radieux

Ces derniers disparaitront dans la soirée, laissant place à un ciel serein qui sera zébré de nuages de haute et moyenne altitude durant la nuit. À l'aube, ce sont des nuages bas qui pourraient faire leur apparition. Les minima ne dépasseront pas 12 ou 13°C dans les vallées ardennaises et 16 ou 17°C dans les grandes villes. Le vent restera faible ou modéré.

Mardi sera peu ou prou similaire en termes de météo avec un soleil généreux seulement masqué ponctuellement par quelques nuages. Le vent faible a modéré soufflera sur un thermomètre qui atteindra de nouveau entre 22 et 23°C au littoral, 26 et 27°C dans le centre et jusqu'à 28°C en Lorraine belge.

Le soir venu, les rares nuages survivants s'évanouiront une nouvelle fois pour dévoiler une nuit étoilée. De la nébulosité de basse altitude pourrait encore apparaitre en fin de nuit. Les températures iront de 12 à 17°C sous des bourrasques venteuses faibles ou modérées.

Mercredi ne fera pas dans l'originalité avec un peu de nuages en matinée puis un soleil radieux couplé à de discrets nuages d'altitude pour le reste de la journée. Les maxima oscilleront entre 22 et 29°C et seront accompagnés d'un vent toujours faible et modéré à la mer.