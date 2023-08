Mondiaux d'athlétisme - Femke Bol "va bien physiquement" après sa chute qui l'a privée du podium dans le mixte

Le meilleur perchiste belge a écarté une possible explication technique liée aux nouvelles chaussures dotées de plaques en carbone, qui ne permettraient pas un déroulé du pied aussi fluide. "C'est beaucoup plus simple, l'Américaine avait un record d'environ 51 secondes (50.34 en réalité, celui de Bol est de 49.44) et elle a parfaitement remonté Femke ce qui n'était pas prévisible. Ensuite ça se passe très vite, les muscles des jambes pleines d'acidité et voilà. Le mixte c'était pour le plaisir, je dirais. Maintenant, elle est concentrée sur le 400m haies"

Ben Broeders a reconnu que la mésaventure était plus éprouvante sur le plan moral que physique. "Tout est en ordre physiquement, elle n'est pas blessée. Elle va reprendre de la confiance en séries du 400m haies". Elles sont programmées ce lundi soir.