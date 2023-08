Tour d'Espagne - Enric Mas, dauphin d'Evenepoel l'an dernier, effectue son retour à la compétition

Mas, 28 ans, va faire son retour à la compétition sur le Tour d'Espagne, près de deux mois après sa chute lors de la première étape du Tour de France où il avait été contraint à l'abandon.

Trois fois deuxième de la Vuelta en 2018, 2021 et 2022, Mas sera entouré de ses compatriotes Carlos Verona, Oier Lazkano, Ivan Garcia Cortina et Jorge Arcas, les Portugais Nelson Oliveira et Ruben Guerreiro et du Colombien Einer Rubio.

La 78e édition du Tour d'Espagne débutera samedi avec un contre-la-montre par équipes de 14,8 km dans les rues de Barcelone.