Un trentenaire succombe à ses blessures après une dispute avec son frère à Binche

La dispute familiale a eu lieu le samedi 12 août dernier à Binche. Le petit frère de la victime lui a asséné un coup de couteau dans l'abdomen à la suite d'une dispute. "Il semblerait que la victime faisait trop de bruit et chantait. Ce qui ne plaisait pas au suspect. Ce dernier a été excédé et lui a demandé à plusieurs reprises d'arrêter de faire du bruit. Le tout a eu lieu devant plusieurs autres personnes présentes au domicile et sur fond de consommation d'alcool", a précisé Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi.