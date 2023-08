US Open - Wickmayer entame les qualifs "dans un état d'esprit positif et conquérant"

"J'entame ces qualifs dans un état d'esprit positif et conquérant", a-t-elle confié à Belga à la veille de son entrée en lice. "Je suis contente d'être là. L'US Open est mon tournoi préféré. J'aime jouer aux États-Unis dont j'apprécie la culture du sport et le côté spectacle. Je vais tâcher d'en profiter un maximum tout en ayant clairement comme objectif de me qualifier pour le tableau final. Pour l'instant, mon dos va bien. Je me suis bien entraînée, avec Greet Minnen et Belinda Bencic, mais on verra après le premier match."

Brillamment revenue dans le Top 100, fin juillet, et tête de série N.3 de ces qualifs, Yanina Wickmayer figure parmi les favorites pour se hisser dans le tableau final à Flushing Meadows. Mais pas question de se mettre de pression pour autant.

"Il n'y a pas de pression supplémentaire, non", a-t-elle poursuivi. "J'aborde ces qualifs comme celles de Roland-Garros et Wimbledon. Les clés cette semaine seront d'imposer mon jeu, en continuant à jouer vers l'avant tout en étant solide du fond du court. Il fait chaud et humide et les courts sont relativement rapides. Les conditions pourraient donc jouer en ma faveur. Je vais en tout cas faire le maximum."